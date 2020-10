79-Jähriger überschlägt sich mit Auto: Schwer verletzt

Neumünster. Ein 79-Jähriger hat sich auf der Autobahn 7 nahe Neumünster mit seinem Wagen überschlagen und ist schwer verletzt worden. Der Mann war am Samstagmorgen vermutlich aus Müdigkeit von der Fahrbahn abgekommen und in die Leitplanke gekracht, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Danach überschlug sich das Auto. Der 79-Jährige erlitt schwere Verletzungen am Kopf und wurde in ein Krankenhaus gebracht.