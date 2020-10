Suche in der Bille nach möglicherweise vermisster Person

Hamburg. Mehrere Kleidungsstücke und persönliche Gegenstände auf einer Parkbank haben in Hamburg einen Einsatz der Wasserschutzpolizei ausgelöst. "Eine Frau hatte die Sachen auf der Bank liegen sehen, sich gesorgt und die Polizei angerufen", sagte ein Polizeisprecher am Freitag der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg. Mit Tauchern und Booten hatte die Wasserschutzpolizei gegen Mittag die Wasserstraßen rund um den Victoriakai die Bille nach der möglicherweise vermissten Person abgesucht. Zunächst jedoch ohne Erfolg. "Die Hinweise sind noch sehr rar", sagte der Sprecher weiter. Zuvor hatte die "Bild"-Zeitung berichtet.