Hamburg. Ein Open-Air-Veranstaltungsgelände am Kreuzfahrtterminal in Hamburg-Altona soll die Existenz von Bar- und Clubbetreibern in Zeiten von Corona sichern. Doch noch gebe es Probleme bei der Umsetzung, sagte Veranstalter Stephan Fehrenbach der Deutschen Presse-Agentur.

Das Projekt "Mein Club im Exil" soll so funktionieren: Club- und Barbesitzer können ihren Betrieb auf das weitläufige Areal des Cruise Center Altona verlagern und so "im Exil" betreiben, wie Fehrenbach erklärt. Vorteil dabei sei, dass man Corona-konform unter freiem Himmel feiere und trinke.

Schon jetzt habe er mehrere Anfragen von Kollegen, berichtet der Gastronom aus Altona. Wenn es nach ihm gehe, könne "Mein Club im Exil" die Existenz vieler Hamburger Gastronomen über den Winter hinaus sichern.

Doch gerade die zeitliche Planung scheint ein Problem darzustellen: Der Terminal müsse nämlich weiterhin primär für Kreuzfahrtschiffe nutzbar sein, sagte die Pressesprecherin der Hamburg Port Authority (HPA) Sinje Pangritz auf dpa-Anfrage. Sollte ein Schiff in Altona anlegen wollen, müssen die Gastronomen demnach Platz machen.

Ein ständiges Auf- und Abbauen der Stände sei für ihn wirtschaftlich nicht tragbar, entgegnet Fehrenbach und betont: Was sie jetzt bräuchten, sei Planungssicherheit. Ein Hygienekonzept habe man bereits. Das Lärmschutzgutachten will er nach eigenen Angaben in Auftrag geben, sobald er eine feste Zusage hat.

Bis Ende des Jahres sollen laut Wirtschaftsbehörde noch elf Kreuzfahrtschiffe am besagten Terminal anlegen. Ein Ausweichen an einen der anderen Terminals der Hansestadt sei aufgrund der technischen Voraussetzungen vor Ort nicht möglich, sagte ein Sprecher.

Klarheit soll nun ein Gespräch der Veranstalter mit Kultur- und Wirtschaftsbehörde bringen. Vorab wollten sich beide Behörden auf dpa-Anfrage nicht zu möglichen Lösungsansätzen äußern.

So leicht aufgeben wolle er nicht, sagt Fehrenbach. Eine Tanzdemo am Freitag soll demzufolge den Druck auf die Politik erhöhen. Für die Veranstaltung rechnet der Altonaer Gastronom mit bis zu 500 Teilnehmern.