Hamburg. In Hamburg haben die Corona-Infektionen erstmals seit April wieder den sogenannten Inzidenzwert von 35 überschritten. Mit 125 neuen Ansteckungen kletterte der Wert am Donnerstag auf 36,1, wie die Gesundheitsbehörde mitteilte. Er gibt die Zahl der Neuinfektionen binnen sieben Tagen pro 100 000 Einwohner an. Am Mittwoch hatte er noch bei 34,1 gelegen. Damit dürfen Fußballspiele in Hamburger Stadien ab sofort nur noch vor maximal 1000 Zuschauern stattfinden. Zudem beschloss der Senat weitere Maßnahmen, die in Kraft treten, wenn der Inzidenzwert die 35er-Marke an drei Tagen in Folge überschreitet.

Schon ab Montag solle dann Maskenpflicht für alle Personen überall in gastronomischen Einrichtungen und im Einzelhandel, also auch für das Personal gelten, teilte Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) nach Beratungen seines rot-grünen Senats mit. "Darüber hinaus werden wir die Einhaltung der Regeln, insbesondere in der Gastronomie, noch stärker kontrollieren."

Sollte die Zahl der Infektionen sich weiter auf aktuellem Niveau bewegen, müssen laut Beschluss ab Montag auch Mund-Nase-Bedeckungen bei allen sonstigen Veranstaltungen in geschlossenen Räumen und in Gebäuden mit Publikumsverkehr sowie an besonderen öffentlichen Plätzen getragen werden, an denen es zu größeren Ansammlungen und Enge komme. Gesichtsvisiere würden grundsätzlich nicht mehr als ausreichende Alltagsmaske anerkannt und seien nur noch ausnahmsweise zulässig, etwa bei Menschen mit Behinderungen.

"Die Hamburger Corona-Regelungen sind gut begründet und wirksam gegen die Virusausbreitung", sagte Tschentscher. "Mit ihrer konsequenten Einhaltung können wir eine erneute umfassende Einschränkung des öffentlichen Lebens wie im Frühjahr verhindern."

Die Einschränkungen beim Sport fallen wieder weg, sobald der Inzidenzwert unter 35 fällt. Alle anderen Lockerungen sind laut Senatsbeschluss erst wieder möglich, wenn der Wert mindestens drei Tage unter der Marke bleibt. Bislang galt ein Inzidenzwert von 50 als Grenze, ab dem spätestens schärfere Maßnahmen ergriffen werden müssen. Fest steht schon, dass dann Feiern im privaten Rahmen auf höchstens 10 und in angemieteten Räumen auf höchstens 25 Teilnehmer beschränkt werden müssen.

Am Mittwoch hatte Wirtschaftssenator Michael Westhagemann bereits schärfere Maßnahmen für die Gastronomie ähnlich wie in Berlin in Aussicht gestellt, sollte der Inzidenzwert weiter in Richtung 50 steigen. Als Beispiele nannte er "eine mögliche Sperrstunde, ein Alkoholverbot oder eine deutliche Reduzierung der gleichzeitig anwesenden Gäste".

Am Freitag wird Tschentscher gemeinsam mit den Oberbürgermeistern und Regierungschefs von elf großen deutschen Städte in einer Telefonkonferenz mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) über das weitere Vorgehen beraten. Neben Hamburg sind nehmen auch Berlin, Bremen, München, Frankfurt am Main, Köln, Düsseldorf, Dortmund, Essen, Leipzig und Stuttgart teil.

In der Industrie wächst unterdessen die Sorge vor einem zweiten Lockdown. Der Vorsitzende des Hamburger Industrieverbands (IVH), Matthias Boxberger, appellierte an Bevölkerung und Behörden, alles zu unternehmen, um ein erneutes Corona-bedingtes Herunterfahren wichtiger Wirtschafts- und Lebensbereiche zu verhindern. "Ein zweiter Lockdown hätte für die sich langsam wieder erholende deutsche Wirtschaft fatale Auswirkungen."

Hamburg legt für seine Entscheidungen zur Eindämmung der Pandemie seit Ende September einen selbst errechneten Inzidenzwert zugrunde, nachdem es immer wieder zu Abweichungen mit dem vom Robert Koch-Institut (RKI) genannten Wert gekommen war. Auch am Donnerstag gab das RKI die Sieben-Tage-Inzidenz für Hamburg nur mit 27,1 an.

Die Gesamtzahl der seit Ausbruch der Pandemie bestätigten Infektionen erhöhte sich am Donnerstag auf 8668. Etwa 6900 Infizierte können nach RKI-Schätzung inzwischen als genesen angesehen werden. In Hamburger Krankenhäusern wurden 59 Covid-19-Patienten behandelt, zwei mehr als am Vortag. Die Zahl der Patienten auf Intensivstationen blieb unverändert bei zwölf.

Bislang starben nach Angaben des Instituts für Rechtsmedizin am Universitätsklinikum Eppendorf 241 Menschen in Hamburg an Covid-19. Die Zahl blieb auch am Donnerstag unverändert. Das RKI nannte für Hamburg 276 Tote, zwei mehr als am Vortag.

Die Hamburger Gesundheitsbehörde lässt alle gestorbenen Corona-Patienten obduzieren. Das Institut für Rechtsmedizin zählt auf dieser Grundlage dann sämtliche Fälle, bei denen jemand einer Covid-19-Erkrankung erlegen ist. Das RKI zählt alle Personen, die im Zusammenhang mit einer Sars-CoV-2-Infektion gestorben sind.