Feuerwehr rettet sieben Menschen aus Mehrfamilienhaus

Hamburg. Wegen eines Kellerbrandes hat die Hamburger Feuerwehr am Donnerstag in Hamburg-Harvestehude fünf Erwachsene und zwei kleine Kinder aus einem Mehrfamilienhaus gerettet. Dabei sei eine Drehleiter eingesetzt worden, weil der Fluchtweg versperrt gewesen sei, berichtete ein Feuerwehrsprecher. Niemand sei verletzt worden. Zur Brandursache konnte er zunächst keine Angaben machen. Der Sachschaden werde immens sein, denn die Rauchentwicklung in dem fünfgeschossigen Altbau sei sehr stark gewesen, berichtete der Sprecher weiter. Alle neun Wohnungen sind laut Feuerwehr unbewohnbar. Das Bezirksamt Eimsbüttel stelle Notunterkünfte für die Menschen bereit. 60 Feuerwehrleute waren im Einsatz.