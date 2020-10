Thomas Helmers Frau Filali hört bei Fußballthemen weg

Hamburg. Wenn der ehemalige Fußball-Profi und Europameister Thomas Helmer (55) daheim über seinen Sport fachsimpelt, hört seine Frau Yasmina Filali (46) einfach weg. "Er redet, ich höre nicht zu! Eine Liebe zum Fußball gibt es bei mir leider nicht", sagte die Schauspielerin ("Die Rote Meile") dazu der "Bild"-Zeitung (Donnerstagsausgabe). Am Anfang habe sie noch so getan und Interesse geheuchelt. "Doch nach 20 Jahren bin ich mit dem Thema durch. Es interessiert mich einfach nicht!" Einmal habe Filali beim Champions-League-Finale gegen AC Mailand auf der Tribüne gesessen und ein Buch gelesen, sagte Helmer dazu. "Alle haben mich fassungslos angeguckt. Gehört die wirklich zu dir?", erinnerte sich der ehemalige FC-Bayern-Spieler in dem Interview. Das Paar ist seit 15 Jahren miteinander verheiratet, lebt in Hamburg und hat zwei Kinder.