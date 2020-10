Historischer Lotsenschoner "No. 5 Elbe" zurück in Hamburg

Hamburg. Nach der Reparatur in der dänischen Holzschiffswerft "Hvide Sande Shipyard" ist der historische Lotsenschoner "No. 5 Elbe" zurück in Hamburg. Gezogen von einem Schlepper erreichte das Schiff am Mittwochabend den Hansahafen. "Wir sind sehr zufrieden mit den Reparaturarbeiten der Werft. Die Rekonstruktion des Innenausbaus und des Riggs sowie die Erneuerung der Schiffstechnik werden am Bremer Kai erfolgen", hatte Markus Söhl von der Stiftung Hamburg Maritim angekündigt.

Der historische Zweimaster war im Juni 2019 nach einer Kollision mit einem Containerschiff auf der Elbe in der Nähe von Stade gesunken. Das Schiff war vor dem Unfall in monatelanger Arbeit für 1,5 Millionen Euro restauriert worden. Der 37 Meter lange Zweimaster ist nicht nur das älteste Schiff der Stiftung, sondern es ist auch das älteste vollständig aus Holz gefertigte Seeschiff Hamburgs. Es wurde 1883 gebaut, um die Lotsen an Bord der Richtung Hamburg einlaufenden Schiffe zu bringen.