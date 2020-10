Im Norden kaum Maskenverweigerer in Zügen der Deutschen Bahn

Lübeck. In den Regionalzügen der Deutschen Bahn (DB) in Schleswig-Holstein hält sich die große Mehrzahl der Fahrgäste an die Maskenpflicht. Im Durchschnitt respektierten gewöhnlich 96 Prozent der Fahrgäste im Regionalverkehr die Anordnung, im Zug eine Mund-Nase-Bedeckung zu tragen, sagte die Bahnsprecherin für Schleswig-Holstein, Hamburg, Bremen und Niedersachsen, Franziska Hentschke, am Mittwoch nach einer Testfahrt von Kiel nach Hamburg. Bei dieser Fahrt hätten von rund 350 Fahrgästen nur drei keine Maske getragen.

Diese Einschätzung teilt auch die Bundespolizei. Die wird vom Bahnmitarbeitern zur Hilfe gerufen, wenn sich Fahrgäste trotz mehrfacher Aufforderung weigern, eine Maske aufzusetzen. Bislang hätten die Beamten nur eine knappe Handvoll Maskenverweigerer ermahnen müssen, sagte ein Sprecher der Bundespolizeiinspektion Flensburg. Nur einer von ihnen habe den Zug verlassen müsse, weil er sich uneinsichtig gezeigt habe.

Dennoch will die Deutsche Bahn die Kontrollen durch eigenes Sicherheitspersonal abends und am Wochenende verstärken. Nach den bisherigen Erfahrungen sei die Disziplin zu diesen Zeiten geringer, sagte die Bahnsprecherin. Bundesweit sind nach Angaben Hentschkes 4000 Sicherheitskräfte der DB in Zügen und auf Bahnhöfen im Einsatz, Zahlen für einzelne Bundesländer nannte sie nicht.