Hybrid-Wintersemester mit viel Präsenz an Hamburger Unis

Hamburg. An Hamburgs Hochschulen soll das Wintersemester coronabedingt sowohl mit Digital- als auch mit möglichst vielen Präsenzangeboten stattfinden. Die Verteilung zwischen digitaler Lehre und Präsenzunterricht variiere in dem Hybrid-Semester aber je nach Hochschule und Fächern, sagte Wissenschaftssenatorin Katharina Fegebank (Grüne) am Dienstag. Gemeinsam mit den Hochschulen habe ihre Behörde ein umfangreiches Rahmenkonzept im Hinblick auf die erforderlichen Hygienemaßnahmen auf den Weg gebracht. "In jedem Fall wird weiterhin sichergestellt sein, dass die Studierenden auch im Wintersemester alle Leistungen erbringen können", sagte sie.

Das Sommersemester sei für alle Studierenden und Lehrenden ein großer Kraftakt gewesen, "der mit viel Kreativität und Besonnenheit bravourös gemeistert wurde", lobte die Senatorin. "Im Wintersemester wollen wir nun wieder mehr Präsenzveranstaltungen ermöglichen, insbesondere in Fächern, in denen dies in besonderer Weise erforderlich ist."

Eine Evaluation der Universität Hamburg habe ergeben, dass die Lehrenden aus dem Krisen-Sommersemester viel gelernt hätten, ließ Uni-Präsident Dieter Lenzen wissen. "Ich bin daher sehr zuversichtlich, dass das anstehende hybride Wintersemester 2020/2021 gut gelingen wird." Martin Köttering, Präsident der Hochschule für bildende Künste, sagte: "Digital ist nicht immer besser, aber in jedem Fall besser als gar kein Austausch zwischen Lehrenden und Studierenden."