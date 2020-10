Land: Arbeitsverträge nur noch in Ausnahmefällen befristen

Kiel. Schleswig-Holstein hat Befristungen ohne sachlichen Grund in Arbeitsverträgen der Landesverwaltung abgeschafft. "Als Land haben wir eine Vorbildfunktion. Mit der neuen Regelung werden wir dieser Verantwortung gerecht", sagte Finanzministerin Monika Heinold (Grüne) am Dienstag. Einen entsprechenden Beschluss hat das Kabinett bereits gefasst. Zuvor hatte das "Flensburger Tageblatt" (Dienstagsausgabe) darüber berichtet.

Hintergrund des Beschlusses ist eine entsprechende Vereinbarung aus dem Koalitionsvertrag von CDU, Grünen und FDP. "Nach unserer Kenntnis ist Schleswig-Holstein im Ländervergleich eines der wenigen Länder mit einer solchen restriktiven Handhabung der sachgrundlosen Befristungen", sagte ein Ministeriumssprecher.

Die Hochschulen sollen bis Jahresende ihre Verhaltenskodices für gute Beschäftigungsbedingungen entsprechend anpassen. Sachgrundlose Befristungen sollen dort nur noch in besonders begründeten Ausnahmefällen zulässig sein. Dies muss alle zwei Jahre neu bewertet werden.

In die Zuständigkeit des Bildungsministeriums fallen aktuell allein 123 befristete Stellen, so viele wie in keinem anderen Ressort. Davon entfallen allein 110 auf die Hochschulen. Viele gibt es auch im Justizvollzug (44) und auch einige bei Gerichten und Staatsanwaltschaften (11).