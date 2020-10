AfD fordert mehr Schutz für jüdisches Leben

Hamburg. Nach dem Angriff auf einen jüdischen Studenten fordert die AfD in der Hamburgischen Bürgerschaft ein entschlossenes Vorgehen zum Schutz des jüdischen Lebens in der Stadt. Bereits 2018 habe sich seine Fraktion für die Schaffung eines Antisemitismusbeauftragten eingesetzt, dafür aber keine Mehrheit erhalten, sagte Fraktionschef Dirk Nockemann am Dienstag. "Es darf jetzt nicht nur Lippenbekenntnisse geben, sondern der Senat muss endlich handeln und Antisemitismus - egal welcher Couleur - bekämpfen." Er sprach von einem "abscheulichen Angriff".

Am Sonntag hatte ein offenkundig psychisch kranker 29-Jähriger den 26 Jahre alten Studenten vor der Synagoge Hohe Weide in Eimsbüttel mit einem Klappspaten geschlagen und schwer verletzt. Die Generalstaatsanwaltschaft geht von einem antisemitischen Motiv aus. Bei dem Mann, der bei der tat eine Militäruniform trug, war ein Zettel mit einem Hakenkreuz gefunden worden.