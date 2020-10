Polizei legt mutmaßlichem Darknet-Dealer das Handwerk

Pinneberg. Die Polizei hat in Pinneberg einen 27 Jahre alten Mann vorübergehend festgenommen, der Jahre lang Drogen im Darknet verkauft haben soll. Der Verdächtige habe die Tatvorwürfe gestanden, teilte die Polizei am Montag mit. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung am Freitag seien eine größere Menge Cannabis und zahlreiche Gegenstände sichergestellt worden, die vermutlich für den Postversand der Betäubungsmittel verwendet worden seien, sagte eine Polizeisprecherin. Der Verdächtige befindet sich inzwischen wieder auf freiem Fuß, da nach Angaben der Polizei keine Haftgründe vorlagen.

Auf die Spur des mutmaßliche Dealers war die Polizei nach eigenen Angaben durch einen Mitarbeiter eines Postverteilungszentrums gekommen. Der hatte bei einer Kontrolle in einer an den 27-Jährigen adressierten Postsendung eine größere Menge der Partydroge MDMA (Methylen-dioxy-met-amphetamin) entdeckt und die Polizei informiert.