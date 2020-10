Sagosen fällt mit Muskelfaserriss drei Wochen aus

Kiel. Der deutsche Handball-Rekordmeister THW Kiel muss vorerst auf seinen Top-Akteur Sander Sagosen verzichten. Der 25 Jahre alte norwegische Rückraumspieler hat sich in der Bundesliga-Auftaktpartie gegen den HC Erlangen (36:30) am Sonntag einen Muskelfaserriss im rechten Oberschenkel zugezogen. Diese Diagnose stellte Mannschaftsarzt Frank Pries nach der Auswertung einer MRT-Untersuchung am Montag, teilten die Kieler dazu mit.

Die medizinische Abteilung des THW Kiel rechnet bei gutem Heilungsverlauf mit einer Ausfallzeit von drei Wochen. Sagosen hatte unmittelbar nach seinem Treffer zum 28:22 in der 42. Minute der Partie den Platz mit Schmerzen im Adduktorenbereich verlassen.