Religionsgemeinschaften verurteilen Angriff vor Synagoge

Hamburg. Nach dem Angriff auf einen jüdischen Studenten vor einer Hamburger Synagoge haben die Religionsgemeinschaften der Hansestadt die Attacke auf das Schärfste verurteilt. "Fast ein Jahr nach dem Anschlag von Halle zeigt die Tat, wie verbreitet und wie gefährlich der Antisemitismus weiterhin ist", sagte Kirsten Fehrs, Bischöfin der Evangelisch-Lutherischen Kirche Norddeutschland, dazu am Montag laut einer Mitteilung.

Fehrs ist Vorstandsmitglied des Interreligiösen Forums Hamburg, dem neben der Evangelisch-Lutherischen Kirche unter anderem auch die Katholische Kirche, der Zentralrat der Inder, die Schura, die Jüdische Gemeinde und die Buddhistische Religionsgemeinschaft angehören. Die Gedanken und Gebete der Religionsgemeinschaften seien bei "unseren jüdischen Geschwistern", hieß es. Die Gemeinschaft stehe zusammen gegen Antisemitismus und jede Form von Hassverbrechen.

Am Sonntagnachmittag war ein junger Mann unmittelbar vor dem Betreten einer Hamburger Synagoge von einem Deutschen mit einem Klappspaten angegriffen und am Kopf verletzt worden. Das Motiv des 29 Jahre alten Mannes mit kasachischen Wurzeln war zunächst unklar. Der Mann hatte allerdings der Polizei zufolge einen "extrem verwirrten Eindruck" gemacht. D er Täter soll einen Zettel mit einem Hakenkreuz in seiner Hosentasche gehabt haben.