Einheit ohne Leibold und Ulreich: Für U21-Auswahl nominiert

Hamburg. Fußball-Zweitligist Hamburger SV musste seine Regenerationseinheit am Montag ohne Kapitän Tim Leibold und Neuzugang Sven Ulreich absolvieren. Der 26 Jahre alte Linksverteidiger Leibold, der an Adduktorenproblemen laboriert und das abgesagte Heimspiel am Sonntag gegen Erzgebirge Aue verpasst hätte, unterzog sich zu Wochenbeginn einer Weisheitszahn-Operation. Der von Bayern München verpflichtete Keeper Ulreich erledigte zwei Tage nach seinem Wechsel "organisatorische Dinge in seiner bisherigen Heimat", wie der HSV dazu mitteilte.

Der 32 Jahre alte Torhüter wird nach dem freien Dienstag am Mittwoch wieder auf dem Trainingsplatz erwartet. Dann hat Trainer Daniel Thioune zwei Einheiten angesetzt. Wie der HSV-Coach schon vor der Ulreich-Verpflichtung ankündigte, beginnt dann der Kampf um die Nummer 1 im HSV-Tor neu. Dem in den bisherigen drei Pflichtspielen eingesetzten Daniel Heuer Fernandes (27) hatte Thioune keine Stammplatzgarantie gegeben. Dritter HSV-Torwart ist Tom Mickel (31). Es wird erwartet, dass Ulreich als Sieger aus dem Rennen hervorgeht.

Unterdessen sind die beiden 21 Jahre alten Talente Stephan Ambrosius und Manuel Wintzheimer von DFB-Trainer Stefan Kuntz in den Kader der deutschen U21-Auswahl berufen worden. Das DFB-Team trifft am Freitag (18.15 Uhr) in der EM-Qualifikation in Chisinau auf Gastgeber Moldau und am 13. Oktober (18.15 Uhr) in Fürth auf Bosnien-Herzegowina. Für Stürmer Wintzheimer, der seit der U15 alle DFB-Nachwuchsmannschaften durchlaufen hat, ist es die erste U21-Nominierung des DFB. Für Abwehrspieler Ambrosius ist es die erste Auswahl-Berufung überhaupt.