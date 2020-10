Hamburg. Während die Zahl der neu gemeldeten Corona-Fälle in Hamburg in der vergangenen Woche durchgängig im höheren zweistelligen Bereich lag und die Inzidenzzahl (Fälle pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen) somit am Sonntag auf 29,0 anstieg, stellte die Hamburger Polizei am Wochenende zahlreiche Verstöße gegen die Corona-Auflagen fest.

Am Wochenende wurde außerdem ein weiterer Corona-Ausbruch in einem Hamburger Pflegeheim bekannt. 15 Personen wurden in einer Einrichtung im Bezirk Hamburg-Nord positiv getestet.

Lesen Sie hier alle Nachrichten zu Corona in Hamburg und Norddeutschland am Montag, 5. Oktober:

Das Coronavirus in Deutschland und weltweit:

Interaktiv - Das Coronavirus in Deutschland und weltweit Wo ist das Virus ausgebrochen, wieviele Infizierte gibt es bereits? Unsere interaktive Karte zeigt die Corona-Lage - von China bis Niedersachsen.

Mehr als 350 Einspruchsverfahren wegen Corona-Bußgeldern eingeleitet

Beim Amtsgericht Hamburg sind bisher mehr als 350 Einspruchsverfahren wegen sogenannter Corona-Bußgelder eingeleitet worden. Davon sind in 296 Verfahren Erwachsene betroffen, gegen Jugendliche und Heranwachsende sind etwa 60 Bußgeldverfahren eingegangen (Stand Ende September), wie ein Gerichtssprecher sagte. Am häufigsten wurde demnach ein nicht-eingehaltener Mindestabstand moniert.

Wird Einspruch gegen ein Bußgeld eingelegt, prüft die Bußgeldstelle laut Gerichtssprecher erneut den Bescheid. Sollte dieser nicht aufgehoben werden, übernimmt demzufolge die Staatsanwaltschaft. Bei einem zulässigen Einspruch wird in der Regel laut Gerichtssprecher ein Termin zur Hauptverhandlung anberaumt.

Die Polizei bei der Kontrolle in der Hamburger Innenstadt (Archivbild).

Foto: Marcelo Hernandez / FUNKE Foto Services

Corona-Bußgelder: Viele Einsprüche wieder zurückgenommen

Die genaue Zahl der bereits erledigten Verfahren konnte auf dpa-Anfrage nicht genannt werden. In vielen Fällen seien aber Einsprüche zurückgenommen worden, hieß es.

Seit März sind in Hamburg laut zuständigem Einwohnerzentralamt Bußgelder in einer Gesamthöhe von knapp einer Millionen Euro für Verstöße gegen die Corona-Eindämmungsverordnung verhängt worden. Die Summe von 985.725 Euro stamme aus 10.298 Bußgeldbescheiden mit Stand Mitte September, sagte Sprecher Matthias Krumm.

Niedersachsen: 81 Corona-Fälle in Schlachthof in Sögel

Im emsländischen Sögel sind inzwischen 81 Beschäftigte des Schlachthofes Weidemark mit dem Coronavirus infiziert. Um eine weitere Ausbreitung des Virus einzudämmen, gibt es eine neue Allgemeinverfügung für die Samtgemeinde Sögel. Zusammenkünfte im öffentlichen und im privaten Raum sind ab sofort mit maximal 6 Personen erlaubt; diese Grenze gelte auch für Betriebe in Gaststätten pro Tisch, wie der Landkreis Emsland am Sonntag mitteilte.

Im Schlachtbetrieb Weidemark kam es zu einem Corona-Ausbruch (Archivbild).

Foto: picture alliance/dpa

Die Kontaktbeschränkung beziehe sich nicht auf enge Familienangehörige oder ein Treffen von maximal zwei Hausständen. Ausnahmen seien auch Anlässe wie Hochzeits- oder Erstkommunionfeiern, Taufen oder Beerdigungen. Die Allgemeinverfügung sei zunächst bis einschließlich 19. Oktober 2020 gültig.

Luftfahrt-Zulieferbranche wegen Corona tief in der Krise

Die Corona-Krise der Luftfahrt hat inzwischen auf die Zulieferkette durchgeschlagen und wird dort aus Expertensicht noch Opfer fordern. In diesem Jahr „rechnen wir im Schnitt mit einem Umsatzrückgang von gut 40 Prozent gegenüber dem Vorjahr - und dieses unter der Berücksichtigung, dass das erste Quartal noch sehr gut lief“, sagte der Geschäftsführer des Branchenverbands Hanse-Aerospace, Sebastian Corth.

Besonders hart habe es die Personal- und Ingenieursdienstleister getroffen, deren Geschäft teils fast vollständig eingebrochen sei. „Alle Unternehmen werden diese Durststrecke natürlich nicht durchhalten können“, sagte Corth.

Die Luftfahrt ist eine der am meisten von der Corona-Krise betroffenen Branchen (Archivbild).

Foto: picture alliance/dpa

24 neue Corona-Fälle in Schleswig-Holstein nachgewiesen

In Schleswig-Holstein sind 24 neue Corona-Infektionen festgestellt worden. Die Zahl der nachgewiesenen Fälle seit Beginn der Pandemie im Norden erhöhte sich damit bis Sonntagabend auf 4938, wie aus den von der Landesregierung veröffentlichten Zahlen hervorgeht.

Am Sonnabend waren 16 Neuinfektionen gezählt worden. Die Zahl der Menschen, die im Zusammenhang mit dem Virus Sars-CoV-2 in Schleswig-Holstein gestorben sind, blieb bei 162. In Krankenhäusern wurden am Sonntag weiter 14 Corona-Patienten behandelt. Von allen seit Beginn der Pandemie in Schleswig-Holstein nachweislich mit Sars-CoV-2 Infizierten gelten nach Schätzung des Robert Koch-Instituts rund 4300 als genesen.

Ver.di-Chef warnt vor Streiks in Niedersachsen

Niedersachsens Ver.di-Chef Detlef Ahting hat im Tarifkonflikt des öffentlichen Dienstes vor Streiks gewarnt. Aktionen „auf breiter Linie“ seien nicht ausgeschlossen – bis hin zu Streiks, sagte er der „Hannoverschen Allgemeinen Zeitung“. „Wenn von der Arbeitgeberseite überhaupt nichts kommt, wird sich diese Auseinandersetzung steigern.“

Verdi warnt vor weiteren Streiks in Niedersachsen.

Foto: picture alliance/dpa

Ver.di und der Beamtenbund dbb fordern für die bundesweit 2,3 Millionen Tarifbeschäftigten von Bund und Kommunen 4,8 Prozent mehr Geld, mindestens aber 150 Euro, bei einer Laufzeit von 12 Monaten. Die dritte Verhandlungsrunde ist für den 22. und 23. Oktober angesetzt. Die Mitarbeiter in den Kitas und den Kliniken hätten gerade während der Corona-Zeit „einen guten Job gemacht – und das muss sich auszahlen“, sagte Ahting.

Coronavirus: Verhaltensregeln und Empfehlungen der Gesundheitsbehörde

Reduzieren Sie Kontakte auf ein notwendiges Minimum, und halten Sie mindestens 1,50 Meter Abstand zu anderen Personen

Achten Sie auf eine korrekte Hust- und Niesetikette (ins Taschentuch oder in die Armbeuge)

Waschen Sie sich regelmäßig die Hände gründlich mit Wasser und Seife

Vermeiden Sie das Berühren von Augen, Nase und Mund

Wenn Sie persönlichen Kontakt zu einer Person hatten, bei der das Coronavirus im Labor nachgewiesen wurde, sollten Sie sich unverzüglich und unabhängig von Symptomen an Ihr zuständiges Gesundheitsamt wenden

Weiterer Corona-Ausbruch in Pflegeheim in Hamburg-Nord

Nach dem Corona-Ausbruch in einem Seniorenheim in Wandsbek mit rund 40 Infizierten gibt es einen ähnlichen Fall in einem Alten- und Pflegeheim im Bezirk Hamburg-Nord: 15 Personen seien dort positiv getestet worden, sagte Martin Helfrich, Sprecher der Hamburger Gesundheitsbehörde, dem Abendblatt. Betroffen sind in beiden Fällen Bewohner und Angestellte des Altenheims.

In einem Pflegeheim im Bezirk Hamburg-Nord gab es einen Corona-Ausbruch (Symbolbild).

Foto: Jonas Güttler/dpa

Während die Gesundheitsämter im Wandsbeker Fall guter Dinge sind, die Infektionskette aufklären zu können, liegt die Ursache in Nord noch im Dunkeln. Klar ist hingegen der Einfluss auf die Gesamtzahlen: Die 15 Fälle sind in den 65 vom Sonntag enthalten, die 40 in den 112 Neuinfektionen vom Sonnabend – was die ungewöhnlich hohe Zahl erklärt. Konzepte zum Umgang mit den Ausbrüchen – also etwa Quarantäne-Auflagen für einzelne Bewohner, Abteilungen oder ganze Einrichtungen – seien nun in Arbeit.

Lesen Sie hier den Corona-Newsblog vom Wochenende, 3. und 4. Oktober