Hunderte Einspruchsverfahren sind in Hamburg gegen Corona-Bußgelder eingeleitet worden. Strafen drohen etwa denjenigen, die ihre Mund-Nase-Bedeckung nicht ordnungsgemäß in Bussen und Bahnen tragen. Am meisten Bußgelder wurden aber für einen anderen Verstoß verhängt.