Hamburg Towers überzeugen mit Finalsieg in Rostock

Hamburg (dpa/lno) – Basketball-Bundesligst Hamburg Towers hat ein Vorbereitungsturnier in Rostock gewonnen und fünf Wochen vor dem Saisonstart ein Ausrufezeichen gesetzt. Im Finale am Sonntag bezwang die Mannschaft von Trainer Pedro Calles den Ligakonkurrenten s.Oliver Würzburg klar mit 100:63 (56:31). Bester Werfer war Terry Allen, der es auf 16 Punkte brachte. Die Hamburger waren dank des 88:78 über die Rostock Seawolves im Halbfinale am Samstag ins Endspiel eingezogen.

"In der Pre-Season geht es nicht um Ergebnisse", relativierte Co-Trainer Benka Barloschky den Auftritt der Mannschaft allerdings und ergänzte am Sonntag: "Es geht um die Verbesserung. Damit waren wir extrem zufrieden. Die Jungs waren extrem fokussiert und haben basketballerische Details sehr gut umgesetzt."