Zu Ferienbeginn stockt der Verkehr rund um Hamburg

Hamburg. Zum Start in die Herbstferien mussten sich Reisende auf zähen Verkehr rund um Hamburg einstellen. Auf der A1 zwischen Billstedt und Stillhorn kam es am Tag der Deutschen Einheit zu acht Kilometer stockendem Verkehr. Auf der A7 zwischen Hamburg Nordwest und dem Elbtunnel sah es mit neun Kilometern ähnlich aus. "Hier geht es heute nur sehr langsam voran, Stau gibt es aber nicht", sagte ein Sprecher der Verkehrsleitzentrale Hamburg. Ursachen seien auch die Dauerbaustellen auf der A1 und A7. Am Wochenende starteten außerdem die Bundesländer Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern in die Ferien.