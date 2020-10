Hamburg. Die Zahl der Corona-Fälle steigt - und mit ihr die Angst der Hamburger Wirtschaft vor einem zweiten Lockdown. Mit der Kampagne „Wir geben Corona keine Chance“ erinnert die Handelskammer jetzt noch einmal an das Einhalten der Regeln. Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) ist nach eigenen Worten von der Initiative begeistert. Denn der Kampf gegen Corona gehe alle an, nicht nur die Politik.

Er appelliert eindringlich an die Hamburger, sich an die Corona-Regeln zu halten. „Bitte keine Reisen in Risikogebiete“, erneuerte Tschentscher seine bereits in der Bürgerschaft vorgetragene Empfehlung für die am heutigen Sonnabend beginnenden Herbstferien. „Wir haben es im März erlebt durch die Österreich-Rückkehrer, wir haben es im Sommer erlebt, dass wir einen hohen Infektionseintrag bekommen haben durch Rückkehrer aus Risikogebieten.“ Das sollte im Herbst nicht noch einmal riskiert werden.

Die Inzidenzzahl (Fälle pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen) liegt derzeit bei 27. Ab einem Wert von 35 müssten Fußballspiele wieder ohne Zuschauer stattfinden, ab einem Wert von 50 müsste der Senat über neue allgemeine Beschränkungen entscheiden.

Die wichtigsten Corona-Nachrichten für Hamburg und den Norden am Sonnabend, den 3. Oktober:

Viele Bußgelder wegen Verstößen gegen Corona-Regeln in SH

Die Behörden in Schleswig-Holstein haben seit März Bußgelder in Höhe von mehr als 226 000 Euro wegen Verstößen gegen die Corona-Beschränkungen verhängt. Das ergab eine dpa-Umfrage bei den Kreisen und kreisfreien Städten im nördlichsten Bundesland. Am häufigsten wurden nach Angaben der Kreise Verstöße gegen die Kontaktbeschränkungen bei öffentlichen oder privaten Veranstaltungen geahndet. Dafür werden gemäß dem Bußgeldkatalog des Landes für Verstöße gegen die Corona-Regelungen 150 Euro fällig.

Es würden jedoch auch verstärkt Verstöße gegen die Meldepflicht und die Quarantäneverpflichtung von Reiserückkehrern registriert, sagte eine Sprecherin des Kreises Rendsburg-Eckernförde.

Überwiegende Zahl der Schulen trotz Corona in Betrieb

Der überwiegende Teil der Schulen in Deutschland hat bis zum Start der ersten Bundesländer in die Herbstferien den Betrieb trotz Corona wie geplant aufrechterhalten können. Das ergab eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur bei den Kultusministerien.

Nach Angaben von Bildungssenator Ties Rabe (SPD) vom 29. September waren 58 der rund 9500 Hamburger Schulklassen sowie 162 Schulbeschäftigte in Quarantäne. Schulschließungen gab es in Hamburg demnach noch keine. Seit Schuljahresbeginn seien aus den 149 Schulen 355 mit dem Coronavirus infizierte Schüler und Schulbeschäftigte gemeldet worden.

50 neue Corona-Fälle in Schleswig-Holstein nachgewiesen

In Schleswig-Holstein sind 50 neue Corona-Infektionen festgestellt worden. Die Zahl der nachgewiesenen Fälle seit Beginn der Pandemie im Norden erhöhte sich damit bis Donnerstagabend auf 4898, wie aus den von der Landesregierung im Internet veröffentlichten Zahlen hervorgeht. Am Donnerstag waren 27 Neuinfektionen gezählt worden. Die Zahl der Menschen, die im Zusammenhang mit dem Virus Sars-CoV-2 in Schleswig-Holstein gestorben sind, blieb bei 162.

In Krankenhäusern wurden am Donnerstag 14 Corona-Patienten behandelt, drei mehr als am Vortag. Von allen seit Beginn der Pandemie in Schleswig-Holstein nachweislich mit Sars-CoV-2 Infizierten gelten nach Schätzung des Robert Koch-Instituts rund 4300 als genesen.

Filmfest Hamburg erstes größeres deutsches Filmfestival seit Pandemie

Mit dem bereits mehrfach ausgezeichneten Film „Nomadland“ endet sich das Filmfest Hamburg am Sonnabendabend. Der Film von Chloé Zhao läuft nicht im Wettbewerb um den mit 5000 Euro dotierten Publikumspreis. Stattdessen können die Zuschauer aus allen anderen rund 70 Kinofilmen ihren Lieblingsfilm wählen.

Der Sieger soll kurz vor Beginn des Abschlussfilms verkündet werden. Coronabedingt wird es zum 28. Filmfest nur diese eine Preisverleihung geben. Das Filmfest war am 24. September mit „Enfant Terrible“ von Oskar Roehler gestartet. Das Filmfest Hamburg war das erste größere deutsche Filmfestival seit Beginn der Corona-Pandemie.

Hamburger Corona-Hotline wieder am Wochenende erreichbar

Die Hamburger Corona-Hotline, unter der Fragen zum Virus, zu Tests, Hilfsangeboten oder dem eigenen Verhalten nach Kontakt mit einem Infizierten beantwortet werden, ist ab sofort auch wieder am Wochenende erreichbar.

Die Hamburger Corona-Hotline ist montags bis freitags 7 bis 19 Uhr zu erreichen. Ab dem 3.10. ist sie auch wieder am Wochenende besetzt: Samstag und Sonntag von 8 bis 17 Uhr. #CoronaHH pic.twitter.com/w9g6tDaPW8 — Gesundheit in Hamburg (@bgv_hh) October 2, 2020

Maskenpflicht für Kleinkinder: UKSH erntet Shitstorm

Das Universitätsklinikum Schleswig-Holstein hat seit Oktober strengere Regeln für Besucher. Dazu gehört eine Maskenpflicht für Kinder unter sechs Jahren. Das löste in den sozialen Medien einen Shitstorm aus. Am Klinikum ist man erschrocken über die heftigen Reaktionen. Dort wirbt man im Netz um mehr Verständnis für Ärzte, Pflegekräfte und Wissenschaftler.

"Wir sind jedoch erschrocken über die Welle an Beleidigungen und Bedrohungen, die uns entgegengeschlagen sind", schreibt die Uniklinik auf ihrer Facebook-Seite. Experten würden jede Entscheidung vor dem Hintergrund wissenschaftlicher, medizinischer und ethischer Gesichtspunkte sorgfältig abwegen. "Als Maximalversorger behandeln wir besonders schwer erkrankte Menschen, darunter auch viele Kinder." Es sei oberstes Gebot, ihnen eine sichere Behandlungsumgebung zu ermöglichen.

Miniaturwunderland vergleicht Deutsche Einheit und Pandemie

Zwischen Ost und West habe das "Abstand halten" vor 30 Jahren endlich ein Ende gehabt. "Viele große und kleine Schritte zueinander wurden seitdem gemacht", schreiben die Macher des Miniaturwunderlands in einem Facebook-Post. "Abstand halten" ist auch das Gebot der Stunde. "Wir hoffen, dass wir geeint in Ost und West durch diese Krise gehen, den Abstand noch den Winter über durchhalten, um dann im kommenden Jahr Corona stückchenweise in die Geschichtsbücher zu verbannen."

Berlin-Mitte gilt in Schleswig-Holstein als Risikogebiet

Schleswig-Holstein hat den Berliner Bezirk Mitte wegen hoher Corona-Infektionszahlen als eines vor vier Risikogebieten im Inland ausgewiesen. Erstmals sei das im Falle des Bezirks Mitte am Montag passiert, sagte ein Sprecher des Gesundheitsministeriums am Freitag in Kiel. Für Personen, die aus Berlin-Mitte nach Schleswig-Holstein kommen - also zum Beispiel Touristen oder Reiserückkehrer - habe das zur Folge, dass diese sich sofort 14 Tage in Quarantäne begeben oder zwei negative Corona-Tests innerhalb von fünf Tagen vorweisen müssten.

Aktuell gelten im Norden neben Berlin-Mitte drei weitere deutsche Städte und Kreise als Risikogebiete: Der Landkreis Rhön-Grabfeld in Bayern und die Städte Hamm und Remscheid in Nordrhein-Westfalen. Bereits seit Ende Juni weist das nördliche Bundesland auch Regionen in Deutschland als Risikogebiete aus.

Die Corona-Regeln - der aktuelle Stand für Hamburg

Wer gegen die Maskenpflicht im öffentlichen Raum verstößt und ohne Mund-Nase-Bedeckung erwischt wird, dem droht ein Bußgeld in Höhe von 80 Euro. In Hamburgs Bussen oder Bahnen ist weiterhin eine Vertragsstrafe von 40 Euro fällig, die aber nun um ein Bußgeld in Höhe von 40 Euro erhöht werden kann, so dass auch dann insgesamt 80 Euro fällig wären.

Wer sich in Bars und Restaurants mit falschen Kontaktdaten in die Corona-Gästelisten einträgt, muss mit 150 Euro Bußgeld rechnen.

Unter Auflagen sind Veranstaltungen mit bis zu 1000 Teilnehmern im Freien und 650 Teilnehmern in geschlossenen Räumen zulässig.

Zu den Fußballspielen des Hamburger SV und des FC St. Pauli sowie zu anderen Sportgroßveranstaltungen sind wieder mehr als 1000 Zuschauer zugelassen. Die Platzkapazität kann zu 20 Prozent ausgelastet werden.

Für Feiern in der eigenen Wohnung oder auf dem eigenen Grundstück gilt eine Obergrenze von 25 Personen. Bei Feiern in angemieteten Räumen, bei denen Alkohol ausgeschenkt wird, dürfen maximal 50 Menschen zusammenkommen.

Hamburger Schüler aus einer Klasse können gemeinsam unterrichtet werden. Einschränkungen wie Abstandsgebote bleiben erhalten.

Seit Beginn des Schuljahres gilt eine Maskenpflicht für das gesamte Schulgelände, nicht aber für den Unterricht selbst. Ausgenommen sind Grundschüler.

Nach den Herbstferien müssen alle Klassenräume alle 20 Minuten für mindestens fünf Minuten gelüftet werden.

Hamburger Kitas sind wieder im Normalbetrieb - was die Betreuungszeiten angeht. Für Eltern und Erzieher gelten besondere Hygienemaßnahmen.

Privat können bis zu 25 Personen zu Feiern zusammenkommen, egal aus wie vielen Haushalten. Treffen in der Öffentlichkeit sind auf zehn Personen aus beliebig vielen Haushalten begrenzt.

Prostitution ist wieder zulässig unter strengen Auflagen und nur in angemeldeten Etablisments.

Für größere Versammlungen gibt es keine Teilnehmerbegrenzung. Es wird jeweils der Einzelfall mit Blick auf Hygiene- und Abstandsregeln geprüft.

Fußball-Experte: Weniger Spielertransfers wegen Corona

Wegen der Corona-Krise hat es nach Meinung des Transfer-Experten Alexander Binder in dieser Periode deutlich weniger Wechsel im Fußball gegeben. Die Zahl der Transfers teurer Spieler, die 20 Millionen Euro oder mehr kosteten, werde im Vergleich zum Sommer 2019 deutlich zurückgehen, mutmaßte der Chefredakteur des Portals transfermarkt.de aus Hamburg. Viele Clubs würden vorsichtiger agieren und arbeiteten mehr mit Leihen plus Kaufoptionen. „Das sorgt dafür, dass weniger Geld im Umlauf ist“, erklärte Binder.

Coronavirus: Verhaltensregeln und Empfehlungen der Gesundheitsbehörde

Reduzieren Sie Kontakte auf ein notwendiges Minimum, und halten Sie mindestens 1,50 Meter Abstand zu anderen Personen

Achten Sie auf eine korrekte Hust- und Niesetikette (ins Taschentuch oder in die Armbeuge)

Waschen Sie sich regelmäßig die Hände gründlich mit Wasser und Seife

Vermeiden Sie das Berühren von Augen, Nase und Mund

Wenn Sie persönlichen Kontakt zu einer Person hatten, bei der das Coronavirus im Labor nachgewiesen wurde, sollten Sie sich unverzüglich und unabhängig von Symptomen an Ihr zuständiges Gesundheitsamt wenden

