Garg sieht keine Möglichkeit für weitere Corona-Lockerungen

Kiel. Gesundheitsminister Heiner Garg (FDP) sieht angesichts der Infektionszahlen in Schleswig-Holstein aktuell keine Chance für eine Lockerung der Corona-Beschränkungen. "Dass wir auf das Infektionsgeschehen zurzeit noch mit lokalen Maßnahmen reagieren können, ist ein großer Vorteil, den wir nicht leichtfertig verspielen dürfen", sagte Garg am Freitag in Kiel. Am Donnerstagabend beschloss die Landesregierung Anpassungen der Landesverordnung, die am Montag in Kraft treten.

Unter anderem müssen sämtliche Einzelhandels-Betriebe Hygienekonzepte vorlegen. Am Dienstagabend hatten sich die Regierungschefs aus Bund und Ländern auf ein vorsichtiges Vorgehen verständigt. Ab 35 Corona-Fällen auf 100 000 Einwohner soll die Zahl der Teilnehmer bei Feiern in öffentlichen oder angemieteten Räumen von 50 auf 25 gesenkt werden. Bei einem Inzidenzwert von mehr als 50 sollen nur maximal 10 Menschen privat zusammen feiern können. Dies ist in die neue Corona-Verordnung aber noch nicht aufgenommen worden.