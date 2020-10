Gas mit Bremse verwechselt: Fußgängerin stirbt

Hamburg. Eine 70 Jahre alte Fußgängerin ist nach einem Verkehrsunfall in Hamburg an ihren schweren Verletzungen gestorben. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, hatte eine 86 Jahre alte Autofahrerin in Wandsbek am Donnerstag versucht, rückwärts in eine Parklücke am rechten Straßenrand einzuparken. Dabei wollte sie den Angaben zufolge noch einmal ein Stück vorwärts fahren und verwechselte mutmaßlich Gas und Bremse. Ihr Auto sei mit hoher Geschwindigkeit gegen den vor ihr parkenden Wagen geprallt, der in der Folge gegen zwei weitere geparkte Fahrzeuge geschoben worden sei.

Der Wagen der 86-Jährigen sei nach links auf die Straße abgekommen und habe dort die Fußgängerin erfasst. Diese habe entweder gerade zu ihrem vor der Unfallfahrerin stehenden Auto gehen wollen oder sei kurz zuvor ausgestiegen, wie die Polizei weiter mitteilte. Die lebensgefährlich verletzte 70-Jährige starb wenige Stunden später in einem Krankenhaus. Die 86-Jährige blieb unverletzt und musste einen Fahrtüchtigkeitstest machen, wie es weiter hieß. Hierbei stellten Beamte laut Polizei keine Einschränkungen fest, die zu dem Unfall geführt haben könnten.