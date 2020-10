Hamburg. Es ist ein Gerücht, das zurzeit im Hamburger Westen und in den Elbvororten für Aufruhr sorgt: Bundeskanzlerin Angela Merkel soll es nach dem Ende ihrer Amtszeit 2021 von Berlin-Mitte nach Blankenese ziehen. Das berichtet das Stadtmagazin „Klönschnack“ in seiner aktuellen Ausgabe.

Demnach habe sich die Noch-Kanzlerin bereits eine Wohnung im Herzen des Stadtteils gekauft, die auch bereits für die neue Eigentümerin vorbereitet werde. „Mir wurde das aus gut unterrichteten Kreisen bestätigt“, sagt „Klönschnack“-Verleger Klaus Schümann, der seit Jahrzehnten so ziemlich alles weiß, was in den Elbvororten vorgeht. Indizien seien unter anderem, dass Merkels Tante einst längere Zeit in dem Stadtteil wohnte und damals häufiger Besuch von ihrer prominenten Nichte erhalten habe.

"Klönschnack": Angela Merkel mehrmals in Blankenese gesehen

Mehrmals sei die Politikerin – inkognito versteht sich – in Blankenese gesehen worden. Der „Klönschnack“ verweist auch darauf, dass Merkel 1954 in Hamburg geboren wurde. Allerdings siedelten ihre Eltern schon im selben Jahr mit Baby Angela in die damalige DDR über. Klaus Schümann sagt: „Ich stehe gerne dafür bereit, Angela Merkel in die Blankeneser Gesellschaft einzuführen.“

Tatsache ist, dass Merkel, die seit 2005 regiert, im Herbst 2021 nicht mehr als Kanzlerkandidatin zur Verfügung steht. Fakt ist auch, dass sich der Wahrheitsgehalt des Gerüchts derzeit kaum überprüfen lässt. Nicht zuletzt aus Sicherheitsgründen schweigen sich namhafte Makler zu dem Thema ebenso aus wie das Kanzleramt. Der „Klönschnack“ bezeichnet die Umzugsgerüchte dann auch als „aktuell nicht nachprüfbar, aber auch nicht verwunderlich“.