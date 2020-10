Umweltschützer besetzen Bäume am Flensburger Bahnhofswald

Flensburg. Umweltschützer haben am Donnerstag nahe des Flensburger Bahnhofs mehrere Bäume besetzt. Sie demonstrieren nach eigenen Angaben gegen die Rodung von Bäumen für einen Hotel- und Parkhausneubau. Insgesamt hielten sich dort 25 bis 30 Personen auf, fünf von ihnen in den Bäumen, wie eine Polizeisprecherin am Donnerstag sagte. "Das ist alles friedlich." Die Beamten würden nur einschreiten, wenn es zu Straftaten komme.

Die Demonstranten teilten mit, ihnen gehe es nicht ausschließlich um die zum Teil über 150 Jahre alten Bäume. Angeprangert werde auch eine insgesamt "vollkommen verfehlte Verkehrs- und Klimapolitik" und eine Stadtentwicklung, die die Interessen der Einwohner und zukünftiger Generationen ignoriere. Der Stadt Flensburg warfen sie eine "krampfhafte Ausrichtung" auf Wachstum vor.

Die Flensburger Umweltschützer solidarisierten sich mit Aktivisten, die sich im Dannenröder Wald bei Homberg/Ohm in Hessen in Baumhäusern eingerichtet und Barrikaden gebaut haben. Sie protestieren gegen den umstrittenen Weiterbau der Autobahn 49 in Mittelhessen. Für das Projekt sollen Bäume im Dannenröder Wald bei Homberg/Ohm und im nahe gelegenen Herrenwald gefällt werden.