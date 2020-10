Kieler Reisebürokette Fahrenkrog wird geschlossen

Kiel. Die insolvente Kieler Reisebürokette Fahrenkrog muss ihren Geschäftsbetrieb einstellen. Die 62 Beschäftigten wurden zum Tag der Insolvenzeröffnung am Donnerstag freigestellt. "Trotz monatelanger, intensiver Verhandlungen mit mehreren Interessenten führte keines der Angebote zu einem Übernahmevertrag", sagte Insolvenzverwalter Reinhold Schmid-Sperber am Donnerstag. Die anhaltende Corona-Krise mache Investitionen "in das im Kern gesunde Touristik-Unternehmen offenbar selbst zu sehr günstigen Bedingungen unattraktiv".

Laut dem Insolvenzverwalter wird der Betrieb mit seinen sieben Niederlassungen in Kiel, Lübeck, Heikendorf, Kronshagen, Timmendorfer Strand und Bremen abgewickelt. Den Angaben zufolge ist Vermögen nur in verhältnismäßig geringem Umfang vorhanden, so dass Gläubiger mit keiner Befriedigung ihrer Forderungen rechnen könnten.

Ob in den kommenden Wochen ungeklärte Fragen und Belange von Kunden bearbeitet werden können, hängt nach Angaben des Insolvenzverwalters wesentlich vom zeitnahen Zahlungseingang offener Provisionsforderungen ab. "Nur dann wären wir in der Lage, entsprechende Mitarbeiter oder Dienstleister entlohnen zu können."

Die Reisebürokette hatte Ende Juli am Kieler Amtsgericht Insolvenzantrag gestellt. Das 1953 gegründete Familienunternehmen war von Geschäftsführer Philipp Fahrenkrog in dritter Generation geleitet worden.