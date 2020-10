GEW: Maskenpflicht für Schüler nach Herbstferien sinnvoll

Kiel. Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) hält die zweiwöchige Maskenpflicht nach den Herbstferien im Schulunterricht in Schleswig-Holstein für sinnvoll. "Es ist eine Maßnahme, die durchaus dazu beitragen kann, das Infektionsgeschehen im Rahmen zu halten", sagte GEW-Landesgeschäftsführer Bernd Schauer am Donnerstag in Kiel der Deutschen Presse-Agentur. Es sei aber zweifelhaft, ob die Maskenpflicht allein ausreiche. Notwendig sei auch eine bessere Ausstattung der Schulen fürs Lüften. Und es sollten kleinere Unterrichtsgruppen eingerichtet werden, sofern das Infektionsgeschehen zunehmen.

"Masken sind natürliche eine Belästigung für alle, die sie tragen", sagte Schauer. "Aber momentan sehe ich keine Alternative." Es habe sich nach den Sommerfeiern gezeigt, dass mit den Urlaubsrückkehrern das Corona-Verbreitungspotenzial steige. "Daher ist die Maskenpflicht nach den Herbstferien richtig."

Nach den Herbstferien müssen Schüler in Schleswig-Holstein ab der fünften Klasse zwei Wochen lang auch im Unterricht Masken tragen. So will Bildungsministerin Karin Prien (CDU) das Risiko einer Ausbreitung des neuartigen Coronavirus an den Schulen durch Reiserückkehrer eindämmen. "Das ist ein vertretbarer Weg aus Fürsorge für die Lehrkräfte und die Schülerinnen und Schüler", hatte Prien am Mittwoch bei der Ankündigung der Maßnahme gesagt.

Die zweiwöchigen Herbstferien in Schleswig-Holstein beginnen am Wochenende.