SPD fordert rasche Hilfen für Landgasthöfe im Norden

Mit bis Ende des Jahres verlängerten Corona-Überbrückungshilfen will der Bund kleinen und mittleren Firmen helfen. Die Hilfen sollten rasch insbesondere auch Landgasthöfen zu Gute kommen, fordert Schleswig-Holsteins SPD.

Kiel. Die SPD-Tourismuspolitikerin Regina Poersch hat schnelle Hilfen für die wegen der Corona-Pandemie in Not geratenen Landgasthöfe gefordert. "Vor allem für das Urlaubsland Schleswig-Holstein, in dem jeder fünfte Einwohner vom Tourismus profitiert, ist das essenziell", sagte Poersch der Deutschen Presse-Agentur. Die von der Bundesregierung verlängerten Überbrückungshilfen müssten unbürokratisch bei den Betrieben ankommen.

"Landgasthöfe stehen massiv unter Druck. Auch, weil sie sich in vielen Fällen auf Familienfeiern spezialisiert haben", sagte Poersch. Bund und Land müssten ein Gasthöfe-Aus auf dem Land verhindern, weil die Betriebe dort eine wichtige Rolle hätten. Schließungen und Beschränkungen führten zu geringeren Gästezahlen und bedeuteten für die Betreiber oft harte Einschnitte. "Öffnen ist meist teurer als Schließen."

Die Spitzen der schwarz-roten Koalition auf Bundesebene hatten sich in der vergangenen Woche darauf verständigt, die Überbrückungshilfen bis Ende des Jahres zu verlängern. Das bedeutet, Unternehmen sollen bei erheblichen Umsatzausfällen nun auch für die Monate September bis Dezember Hilfen beantragen können. Es bleibt aber beim Volumen des Programms von bis zu 25 Milliarden Euro.

"Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) hat vorgelegt, jetzt muss sich Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) um die Umsetzung kümmern", sagte Poersch. Sofort- und Überbrückungshilfe sollten in Überschneidungsmonaten nicht gegeneinander aufgerechnet werden.