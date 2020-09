Gesundheit Im Norden Maskenpflicht in Behörden: Corona-Regeln geändert

"Masken" steht auf einem Schild in einem Geschäft.

Maskenpflicht auf Behörden erweitert, aber in Reisebussen entschärft - differenziert passt Schleswig-Holstein seine Corona-Vorschriften an das Infektionsgeschehen an. Regierungschef Günther bittet um Verständnis für die anhaltenden Einschränkungen.