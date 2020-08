Gesundheit Jetzt auch Maskenpflicht an Schleswig-Holsteins Schulen

Kehrtwende in Kiel: Künftig gilt auch in Schleswig-Holstein eine Maskenpflicht an den Schulen. Ministerin Prien hatte bisher nur eine dringende Empfehlung ausgesprochen. Jetzt reagiert sie auch auf einen Gerichtsbeschluss.