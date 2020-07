Sommer in Hamburg Tipps vom Profi: So achten Sie beim Grillen auf die Natur

Hamburg. Der Hamburger Sommer ist derzeit verregnet und frisch. Doch wahre Grillfreunde lassen sich davon nicht beeindrucken. Worauf Hobbyköche am Grill achten müssen, um Flora und Fauna nicht zu schaden, erklärt Bernhard Vogt vom Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND). Der Umweltpädagoge betreut den Naturerlebnis­garten in Wilhelmsburg, wo er regelmäßig Kurse zum Thema „Grünes Grillen“ anbietet und Teilnehmern erklärt, wie sie auch am Grill auf ihren CO2-Fußabdruck achten können.

Was darf aufs Rost?

„Es gibt keinen goldenen Weg“, sagt Vogt. Dennoch rät er zu unverpackten Produkten, wenig Fleischkonsum, regionaler Landwirtschaft sowie bestenfalls zu Obst und Gemüse aus dem eigenen Garten auf dem Rost. Der gelernte Biologe isst oft vegan, weil pflanzliche Ernährung am klimaverträglichsten ist. Aber: sojabasierte Lebensmittel können lange Anfahrtswege haben, stammen unter anderem aus dem Amazonasgebiet. Deshalb empfiehlt Vogt Produkte mit FSC-Siegel. Zudem ist Fleischersatz aus Tofu und Seitan oft doppelt in Plastik und Papier verpackt. Milch- und Fleischprodukte allerdings auch.

Anzünder lassen sich aus Haushaltsabfällen bauen.

Foto: Michael Rauhe

Auf tierische Produkte greift Vogt selten zurück, denn die meisten Treibhausgase stammen aus der Tierhaltung und -verwertung. Besonders klimaschädlich ist die Haltung von Rindern und Milchkühen, die viel Methan und Lachgas ausstoßen. „Deshalb sollten wir Milch und Fleisch nicht verteufeln, aber schauen, woher es kommt“, sagt er. Trotzdem landen Steaks und Schweinekoteletts auch bei dem Biologen auf dem Rost. Zu besonderen Anlässen grillt er Biofleisch vom Metzger. Billigfleisch oder argentinisches Gourmetfleisch stehen nicht auf seiner Einkaufsliste – ebenso wenig wie Alufolie für Obst- und Gemüsesäckchen. Die Folie besteht aus dem Leichtmetal Aluminium, das im Verdacht steht, Alzheimer oder Brustkrebs auszulösen.

Welcher Grill heizt am umweltfreundlichsten?

„Das Grillgerät ist in Sachen Umweltschutz nicht so wichtig wie das Grillgut“, sagt der Biologe. Dabei bezieht er sich auf Erkenntnisse des TÜV Rheinland. Er rät trotzdem zu umweltfreundlichen Grills. Am CO 2 -neutralsten ist der Solargrill, der durch Sonneneinstrahlung funktioniert. Doch: „Der Grill ist unhandlich. Man muss ihn um 12 Uhr mittags in die Sonne stellen. An Regentagen funktioniert er nicht“, sagt Vogt. Deshalb zieht er den Elektrogrill vor, solange dieser mit Elektrostrom aus der Steckdose betrieben wird. Erst danach kommt aus seiner Sicht der Gasgrill und schließlich der einfache Kugelgrill, der mit nachhaltigen Brennmaterialien befeuert wird. „Einweggrills sollten die Leute vermeiden“, sagt er. Wer sich trotzdem für Wegwerfgrills entscheidet, sollte die Schale auf Steine stellen, damit der Boden nicht überhitzt.

Welches Zünd- und Brennmaterial hat den besten CO2-Fußabdruck?

Statt Braunkohle sollten Grillfreunde Holz aus regionalem Anbau, Maisspindeln, aufbereitete Olivenkerne oder Kokosbriketts nutzen. Die Briketts stammen zwar aus anderen Erdteilen, würden aber sonst als Produktionsabfall weggeschmissen werden. Weniger umweltfreundlich sind Holzkohle und Holzkohlebriketts. „Außer Braunkohle speichern alle Brennmaterialien mehr CO 2 ab, als sie angezündet abgeben“, sagt der Umweltpädagoge.

Aus Gemüse lassen sich Leckerbissen vom Grill herstellen.

Foto: BUND Hamburg

Ob Holz, Maisspindel oder Brikett, die Brennmaterialien brauchen Zündstoff, um zu lodern. „Bloß nicht auf Chemie, Erdöl und Spiritus zurückgreifen. Feuermachen geht auch anders“, sagt Vogt, der seine Grillanzünder selber macht. Kerzenreste erhitzt er auf dem Grill in alten Teelichthaltern aus Aluminium. Das heiße Wachs gießt er in alte Eierbecher und füllt Holzspäne oder Kaninchenstreu dazu. Ein Becher reicht, um das Brennmaterial zu entzünden. Nach spätestens 15 Minuten können Hobbyköche Obst, Gemüse und Biofleisch auf das Rost legen. Später kann das ausgekühlte Brennmaterial als Dünger im eigenen Garten genutzt oder in der Biotonne recycelt werden.

Wann sollten Hobbyköche grillen?

Bäume nehmen tagsüber CO 2 auf, deshalb sollten Hobbyköche den Grill nur tagsüber nutzen. Bei Dunkelheit geben die Bäume CO 2 ab, weshalb sie die Gase vom Grill nicht aufnehmen können.

Der nächste Kurs „Grünes Grillen“ findet am Sonnabend, 18. Juli, von 16–19 Uhr statt. Teilnahme: 16 Euro. Anmeldung unter www.bund-hamburg.de/termine ist erforderlich.