Stutthof-Prozess: Nebenklage-Plädoyers gehen weiter

Hamburg. Mit weiteren Plädoyers der Nebenklage soll am Dienstag in Hamburg der Prozess gegen einen ehemaligen Wachmann im KZ Stutthof fortgesetzt werden. Am Dienstag vergangener Woche hatten bereits vier der 17 Anwälte plädiert und ein Urteil mit Signalwirkung gefordert.

An dem Verfahren gegen den 93 Jahre alten Angeklagten sind rund 40 Nebenkläger beteiligt, darunter Überlebende des Konzentrationslagers bei Danzig und Hinterbliebene von KZ-Opfern.

Staatsanwaltschaft fordert Jugendstrafe wegen Beihilfe zum Mord

Die Staatsanwaltschaft hatte am Montag vergangener Woche beantragt, den Angeklagten wegen Beihilfe zum Mord in 5230 Fällen zu einer Jugendstrafe von drei Jahren Haft zu verurteilen. Die gesamte Wachmannschaft des Konzentrationslagers sei als eine Bande von Mördern und Verbrechern anzusehen, sagte Staatsanwalt Lars Mahnke. Der Beschuldigte habe in Stutthof als SS-Mann mit einem Gewehr auf dem Wachturm gestanden.

Der 93-Jährige hatte zum Auftakt des Verfahrens im Oktober vergangenen Jahres eingeräumt, dass er vom 9. August 1944 bis zum 26. April 1945 Wachmann in dem Konzentrationslager war. Allerdings sei er das nicht freiwillig gewesen und er habe nie von seiner Waffe Gebrauch gemacht. Weil er damals erst 17 bis 18 Jahre alt war, findet der Prozess vor einer Jugendstrafkammer statt. Die Urteilsverkündung ist für den 23. Juli geplant.

Weiterer Prozess gegen ehemaligen Stutthof-Wachmann

Unterdessen könnte vor dem Landgericht Wuppertal (NRW) ein weiterer Prozess gegen einen ehemaligen Wachmann des Lagers Stutthof beginnen. Vor der Jugendstrafkammer wurde ein 95 Jahre alter Mann angeklagt, wie ein Sprecher des Gerichts am Montag sagte. Derzeit werde dessen Verhandlungsfähigkeit begutachtet.

Die deutschen Staatsanwaltschaften führen insgesamt noch 14 Ermittlungsverfahren wegen Verbrechen in den nationalsozialistischen Konzentrationslagern.

Offen seien drei Verfahren zu Buchenwald bei der Staatsanwaltschaft Erfurt und acht zu Sachsenhausen bei der Anklagebehörde in Neuruppin. Das sagte der stellvertretende Leiter der Zentralen Stelle zur Aufklärung von NS-Verbrechen in Ludwigsburg, Thomas Will. Zudem beschäftige das Lager Mauthausen mit jeweils einem Verfahren die Staatsanwaltschaften München I und Berlin.

Zu Stutthof laufen neben dem Prozess in Hamburg und der Anklage in Wuppertal noch Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Itzehoe gegen eine ehemalige Schreibkraft des Lagers bei Danzig.

