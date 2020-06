Hamburg: Auch Viereinhalbjährige dürfen wieder in die Kitas

Hamburg. Nach monatelangen coronabedingten Einschränkungen sind für die Hamburger Kindertagesstätten weitere Lockerungen in Kraft getreten. Seit Donnerstag dürfen auch Viereinhalbjährige und ihre Geschwisterkinder wieder in die Kitas. Es ist bereits der zweite Schritt in Richtung Regelbetrieb; der Senat hatte ihn in der vergangenen Woche beschlossen.

Seit dem 18. Mai werden in den Kitas bereits die Fünf- und Sechsjährigen betreut. In zwei weiteren Schritten sollen die Dreijährigen und letztlich auch die Krippenbetreuung folgen. Dazwischen liegen jeweils zweiwöchige Phasen, in denen das Infektionsgeschehen beobachtet wird. Läuft alles gut, könnten die Krippen Mitte Juli wieder öffnen.

Am 20. März waren die Kitas wegen der Corona-Pandemie geschlossen worden, lediglich eine Notbetreuung vor allem für Kinder, deren Eltern in systemrelevanten Bereichen wie dem Gesundheitswesen oder bei Polizei und Feuerwehr beschäftigt sind, wurde aufrechterhalten. Ende April war die Notbetreuung auf Kinder berufstätiger Alleinerziehender ausgeweitet worden.