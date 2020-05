Gesellschaft Forscher: In Krise strahlt der Staat soziale Wärme aus

Horst Opaschowski steht in seinem Haus.

In der Corona-Krise werden sich die Deutschen bewusst, was sie an ihrem Sozialstaat haben. Darauf deutet eine Umfrage des Hamburger Zukunftsforschers Opaschowski hin. Die Stimmung zwischen Bürgern und Politikern könne wieder harmonischer werden, glaubt er.