Fotomasken als Mund-Nase-Schutz liegen in einer Textildruckerei auf einem Tisch.

Gerade in diesen anstrengenden Zeiten tut ein Lächeln gut. Das dachte sich auch ein Unternehmer in Hamburg und druckt Mund-Nase-Masken mit dem echten Lächeln der Träger. Seine Idee kommt auch bei Hamburger Promis gut an.