Schulen Weitere Schüler in Hamburg dürfen wieder zum Unterricht

Eine Lehrerin bereitet in einer Schule Sitzplätze vor.

Rückkehr an die Schulen: Heute begann wieder für mehr Klassen der Unterricht an den Hamburger Schulen. An den Grundschulen kehrten die Viertklässler zurück - fast alle wurden von ihren Eltern gebracht, wie ein Schulleiter berichtet.