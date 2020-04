Soziales 34 Kinder in Schleswig-Holsteins Babyklappen abgegeben

Ein Schild weist zum Raum der Babyklappe am Städtischen Krankenhaus in Kiel.

Vor 20 Jahren wird die bundesweit erste Babyklappe in Hamburg eingerichtet, kurz darauf die zweite in Lübeck. Mittlerweile gibt es in Schleswig-Holstein insgesamt fünf.