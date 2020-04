Stegner übt Kritik an verzögerter Maskenpflicht

Kiel. SPD-Landtagsfraktionschef Ralf Stegner hat die verzögerte Maskenpflicht in Schleswig-Holstein kritisiert. "Heute startet die Woche mit gesetzlicher Mund- und Nasenschutz Maskenpflicht im ÖPNV und beim Einkaufen überall in Deutschland", twitterte Stegner am Montag und fügte hinzu: "Überall? Nein. In Schleswig-Holstein geht es erst übermorgen damit los. Dafür gab es hier einen verkaufsoffenen Sonntag, der zum Glück ein Flop war."

Der SPD-Politiker bezog sich damit auf die Ausnahmegenehmigung zur Sonntagsöffnung in Schleswig-Holstein, die von Kunden vergleichsweise wenig genutzt worden war. Schleswig-Holstein ist bei der Maskenpflicht einen Sonderweg gegangen. Sie gilt erst ab Mittwoch beim Einkaufen oder in öffentlichen Verkehrsmitteln.