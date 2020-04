Hamburg. Seit dem heutigen Montag gilt in Hamburg sowie den meisten Bundesländern beim Einkaufen und im öffentlichen Nahverkehr die Maskenpflicht. In Schleswig-Holstein gilt diese Pflicht erst ab Mittwoch. Zwar begrüßen Einzelhändler in Hamburg die neue Regel, fürchten jedoch auch zusätzliche Belastungen – insbesondere wenn sie Menschen ohne Masken bitten müssen, das Geschäft zu verlassen.

In der neuen Verordnung der Stadt Hamburg im Kampf gegen die Coronapandemie ist festgelegt, dass bei Nichtbeachtung die Geschäftsinhaber ein Bußgeld in Höhe von 500 bis 1000 Euro zahlen müssen.

Neben der Maskenpflicht startet ab diesem Montag auch wieder der Unterricht für Schüler der Abschlussklassen. Vom 4. Mai an sollen die vierten Klassen der Grundschulen, die sechsten Klassen der Gymnasien sowie die Oberstufen von Stadtteilschule und Gymnasium folgen.

Alle Entwicklungen zum Coronavirus im Norden im Newsblog (27. April):

70 Prozent der Metallindustrie im Norden in Kurzarbeit

Die Kurzarbeit ist in Norddeutschland weiter auf dem Vormarsch. Inzwischen sind fast 70 Prozent der Betriebe im Organisationsbereich der IG Metall Küste, zu dem die Metall- und Elektroindustrie, die Stahlindustrie, die Textilbranchen und einige Handwerke wie das Kfz-Gewerbe gehören, in Kurzarbeit oder planen diese in nächster Zeit. Das ist das Ergebnis einer Befragung der IG Metall Küste, die 485 Firmen mit 190.506 Beschäftigten aus Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Nordwestniedersachsen und Schleswig-Holstein erfasst. Mit mehr als 90 Prozent ist der Anteil der von Kurzarbeit betroffenen Unternehmen im nordwestlichen Niedersachsen besonders hoch.

Nach Auffassung der Gewerkschaft ist mit Blick auf die globalen Märkte mit keiner raschen Erholung zu rechnen. „Der überwiegende Teil der Beschäftigten ist in Kurzarbeit null“, sagt Daniel Friedrich, Bezirksleiter der IG Metall Küste: „Die Beschäftigten werden in vielen Unternehmen über Monate in Kurzarbeit sein. Die Einbußen sind groß. Deshalb sind die Beschäftigten auf Aufstockungen durch die Arbeitgeber oder den Gesetzgeber angewiesen.“

Personalabbau sei in den Unternehmen zwar „bisher kaum ein Thema“, so Friedrich. Befristete Verträge würden allerdings vermehrt nicht mehr verlängert. Außerdem meldeten die Firmen immer mehr Werkvertragsbeschäftigte und Leiharbeiter ab. Angespannt sei auch die finanzielle Lage der Unternehmen. In etwa neun Prozent bestünden bereits Liquiditätsengpässe, 14 Prozent erwarteten diese in den nächsten vier bis sechs Wochen, hieß es. In fünf Prozent der Betriebe sehen die Arbeitnehmervertreter in den nächsten Monaten eine akute oder hohe Insolvenzgefahr.

Schleswig-Holstein: Eltern fordert Absage der Abschlussprüfungen

Der Landeselternbeirat der Gemeinschaftsschulen in Schleswig-Holstein kritisiert die schrittweise Öffnung der Schulen. "Nach bisher besonnenen und mit Sorgfalt getroffenen Entscheidungen auf Landes- und Bundesebene müssen wir feststellen, dass in vielen Bereichen der Länder inzwischen Entscheidungen getroffen werden, die zum Nachteil der Schülerinnen und Schüler werden, was wir scharf verurteilen", heißt es in einem Positionspapier.

Die Organisation hat eine Umfrage unter Eltern gestartet, mit dem Ergebnis, in einem offenen Brief an die Bildungsministerin Karin Prien, die Absage des Ersten allgemeinbildenden Schulabschlusses (ESA) und des Mittleren Schulabschlusses (MSA) zu fordern. Doch das Bildungsministerium hält am Plan für die Abschlussprüfungen fest. Am 21. April waren die Abiturprüfungen gestartet. Die ESA- und MSA-Prüfungen sollen am 11. Mai beginnen.

Sollte das Land an diesen Plänen festhalten, fordert der Landeselternbeirat, die Schulen spätestens nach Abschluss der Prüfungen wieder zu schließen. Die Öffnung der Schulen stelle selbst unter den beschlossenen Hygienevorgaben ein unüberschaubares Risiko dar, das nicht vertretbar sei. Laut dem Beirat wird der Eindruck erweckt, dass hier der “Versuch am lebenden Objekt” unternommen wird, "dem wir vehement widersprechen".

Theater hoffen auf Verstellungen im Herbst

Die Theater in Niedersachsen und Bremen rechnen nicht mehr damit, dass sich vor den Sommerferien noch einmal der Vorhang hebt. „Wir gehen davon aus, dass wir in dieser Spielzeit keine Vorstellungen aus unserem Repertoire geben können“, sagte die Sprecherin der Staatsoper Hannover, Christiane Hein.

Vorstellungen sind wegen der Coronapandemie seit Mitte März untersagt. Das Kontaktverbot macht Proben fast unmöglich. Auch der Bremer Intendant Michael Börgerding sagte, er setze seine Hoffnungen auf die neue Saison. Deren Beginn plant er für den 27. August. Offiziell abgesagt ist der Rest der Spielzeit bis Juli noch nicht.

Ministerin: Niedersachsens Tourismus behutsam hochfahren

Niedersachsens Agrar- und Verbraucherschutzministerin Barbara Otte-Kinast hat sich dafür ausgesprochen, den Tourismus behutsam wieder in Gang zu bringen. Zwischen Harz und Heide gebe es Betriebe, die trotz der Coronapandemie Gäste empfangen könnten, sagte die CDU-Politikerin im Gespräch mit NDR 1 Niedersachsen. Das Land sei nicht nur an der Küste touristisch stark, sondern auch im Harz oder im Weserbergland.

Otte-Kinast forderte, Ferien auf dem Bauernhof sollten bald wieder möglich sein. Familien würden geschlossen anreisen und kämen auf den Höfen mit niemandem in Kontakt.

Schleswig-Holstein: Zehn Millionen Euro für Schutzausrüstungen

Die Landesregierung stellt in der Coronakrise bis zu zehn Millionen Euro für Schutzausrüstungen aus Schleswig-Holstein bereit. „Die weltweite Coronapandemie zeigt, dass wir heimische Produktionen stärken müssen, um auch im Krisenfall die notwendige Versorgung mit Medizinprodukten verlässlich und dauerhaft sicherstellen zu können“, sagte Ministerpräsident Daniel Günther (CDU).

Demnach sollen Unternehmen, die Persönliche Schutzausrüstung (PSA) für die Versorgung des Gesundheitssystems in Schleswig-Holstein herstellen, künftig durch vom Land garantierte Abnahmemengen zu festgelegten Preisen profitieren.

Handwerksbetriebe von Coronakrise unterschiedlich betroffen

Handwerksbetriebe in Schleswig-Holstein sind unterschiedlich stark von den Auswirkungen der Coronakrise betroffen. Während Friseure, Optiker und Kosmetiksalons seit Wochen geschlossen sind, arbeiten vor allem Betriebe des Bau- und Ausbauhandwerks wie gewohnt weiter. Die Beratungen der Handwerkskammer Lübeck zeigten, dass die Betroffenheit des Handwerks in den Gewerken unterschiedlich ausgeprägt sei, sagte Kammersprecherin Anja Schomakers. Das Bau- und Ausbauhandwerk sei in vielen Fällen weniger betroffenen.

Die Handwerkskammer Schleswig-Holstein appelliert an öffentliche und private Kunden, Handwerksbetriebe durch Aufträge zu unterstützen, anstatt Aufträge aus Angst oder Unsicherheit zu stornieren. Die Chance, relativ zeitnah einen Handwerker für Reparaturen oder Renovierungen zu bekommen, sei im Augenblick ungleich höher als vor der Krise, sagte deren Präsident Jörn Arp.

