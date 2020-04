Handel im Norden läuft nach Wiederöffnung eher schleppend an

Kiel/Schwerin. Der Handel im Norden kommt nach wochenlanger Zwangsschließung der Geschäfte offenbar nur schleppend wieder in Gang. Die Mehrzahl der Händler habe in der ersten Woche nach Wiederöffnung im Schnitt nur halb so hohe Tagesumsätze erzielt wie im Vorjahr, sagte Mareike Petersen vom Handelsverband Nord am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur. Besser seien die Geschäfte im Bereich Garten und Freizeit gelaufen. "Alles, was irgendwie mit Outdoor zu tun hat, verzeichnete regen Zulauf", konstatierte Petersen.

Wegen der Corona-Pandemie waren Mitte März mit Ausnahme der Lebensmittelgeschäfte, Drogerien und Apotheken alle Verkaufseinrichtungen geschlossen worden. Seit Montag dürfen sie wieder öffnen. Es gelten allerdings strenge Hygienevorschriften und Zugangsbeschränkungen. Zudem darf die genutzte Verkaufsfläche in der Regel 800 Quadratmeter nicht überschreiten.

In Schleswig-Holstein dürfen Einzelhandelsgeschäfte ausnahmsweise auch an diesem Sonntag ihre Türen für Kunden öffnen. Die Landesregierung hatte eine Ausnahmegenehmigung erteilt, um - wie es hieß - die Kundenströme zu entzerren. Die Regelung solle aber kein Aufruf zum Shopping sein, hatte Wirtschaftsminister Bernd Buchholz (FDP) betont. Laut Petersen war die Rückmeldung aus der Händlerschaft, die Möglichkeit zur Sonntagsöffnung zu nutzen, eher verhalten. Anders als Schleswig-Holstein hatte das Nachbarland Mecklenburg-Vorpommern entschieden, dem Einzelhandel in der Corona-Krise keine zusätzlichen verkaufsoffenen Sonntage zu gewähren.