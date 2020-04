Gesellschaft Trotz Corona nur vereinzelt Hochzeiten in Hamburg abgesagt

Heiraten ohne Trauzeugen und Gäste, mit Sicherheitsabstand und hinter einer Plexiglasscheibe: In Zeiten der Corona-Krise ist das normal. Die meisten Paare in Hamburg scheinen die strengen Auflagen in den Standesämtern aber nicht von ihrer Trauung abzuhalten.