Kiel. Wenige Tage vor der Einführung der Maskenpflicht auch in Schleswig-Holstein werden an diesem Sonntag mehrere Einzelhandelsgeschäfte im Land von 11.00 bis 17.00 Uhr ihre Türen für Kunden öffnen. Hintergrund ist eine Ausnahmeregelung der Landesregierung. Wegen der Corona-Pandemie ist die von März bis Oktober geltende Bäderregelung, die in Touristenorten Sonntagsöffnungen für sechs Stunden erlaubt, eigentlich derzeit ausgesetzt. Bis Mai hat das Land nun aber zwei Sonntagsöffnungen erlaubt, um die Kundenströme zu entzerren. Die Regelung soll kein Aufruf zum Shopping sein, hatte Wirtschaftsminister Bernd Buchholz (FDP) dazu gesagt. Für den 1. Mai selbst gilt die Ausnahmeregelung nicht.

Dank dieser Erlaubnis können am Sonntag nun Wochenmärkte sowie Geschäfte mit maximal 800 Quadratmetern öffnen. Supermärkte, Apotheken, Drogerien, Poststellen, Baumärkte und der Großhandel dürfen unabhängig von ihrer Größe verkaufen. In den Läden wird dabei noch keine Maskenpflicht bestehen. Die kommt in Schleswig-Holstein erst am Mittwoch. Unabhängig davon müssen natürlich in allen Geschäften und Orten die Hygiene- und Abstandsregeln eingehalten werden.

Mit rappelvollen Geschäften rechnet der Deutsche Rat der Einkaufsstätten (German Council of Shopping Places) indes ohnehin nicht. Diese Sorge sei unbegründet und entspreche nicht der in dieser Woche in Schleswig-Holstein gezeigten Vernunft der Bürger. Zudem seien viele Händler von der Regelung überrascht worden und konnten deshalb nicht schnell genug alle geforderten Maßnahmen umsetzen oder ihre Mitarbeiter aus der Kurzarbeit zurückholen, wie ein Sprecher dazu laut Mitteilung sagte.

Im Norden waren die seit Ausbruch der Corona-Epidemie gemeldeten Infektionen mit dem neuartigen Virus zuletzt auf 2612 gestiegen. Damit waren innerhalb eines Tages 55 Fälle dazu gekommen. Die Zahl der Todesfälle erhöhte sich um 7 auf 95. 99 Menschen sind derzeit in klinischer Behandlung. Rund 1900 Corona-Infizierte sind nach Schätzungen des Robert Koch-Instituts mittlerweile genesen.