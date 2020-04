Hamburg. Nachdem sich auf den Aufruf der Arbeiterwohlfahrt (Awo) nach Telefonpaten für Senioren in der Corona-Zeit zunächst fast ausschließlich Helfer gemeldet hatten, suchen nun zunehmend auch Hilfebedürftige Anschluss. "Die Anfragen der älteren Menschen haben sich gesteigert. Aber es ist nach wie vor noch Luft nach oben", sagte Renate Polis, Awo-Fachbereichsleiterin Engagement, der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg. Viele trauten sich noch nicht, nach Hilfe zu fragen.

Den derzeit mehr als 500 Angeboten zum täglichen Telefonieren und Einkaufen stehen bislang etwa 80 Senioren gegenüber, die die Hilfe gern angenommen haben. "Die Einkaufshilfen und die Telefonpatenschaften halten sich dabei die Waage", sagte Polis.

In vielen Fällen habe sich die Telefonpatenschaft durch die Einkaufshilfen ergeben. "So Manchem ist dadurch erst bewusst geworden, dass er auch Bedarf hat, Anrufe zu bekommen", berichtet Polis. Die Awo-Mitarbeiter, die die Hilfsbedürftigen und die Helfer zusammenbringen, würden dabei sowohl auf eine geografische Nähe zueinander als auch darauf achten, dass es Überschneidungen der Lebenswelten gibt. Oft bewiesen sie dabei ein gutes Händchen, meint Polis und nennt ein Beispiel: Ein einem Fall würden nun zwei Männer regelmäßig miteinander telefonieren, die so viel gemeinsam hätten, dass sie sich schon auf ihre Nach-Corona-Treffen freuten.

In der Regel suchten aber vor allem Frauen nach Kontakt zur Außenwelt, sagte Polis. Das Vermittlungs-Angebot richte sich nicht nur an Awo-Mitglieder. Jeder, der wegen der Corona-Krise einsam sei und/oder Hilfe oder Gespräche brauche, solle sich melden. Bei nicht wenigen habe sich die Einsamkeit auch dadurch verschärft, dass sie Pflegedienstleistungen in ihrer Wohnung wegen der Ansteckungsgefahr seltener in Anspruch nehmen.

Es habe auch schon Fälle gegeben, in denen dank der Einkaufshilfe Schlimmeres verhindert werden konnte. So sei ein Mann in seiner Wohnung gestürzt und zunächst hilflos gewesen. Dank der ehrenamtlichen Awo-Helfer habe er dann über den Notdienst versorgt werden können.

Doch auch ohne Notfall kann der Kontakt zu einem anderen Menschen derzeit rettend sein. "Ein Telefonanruf kann in diesen Zeit das tägliche Highlight sein. Er ist ein wichtiger Kontakt zur Außenwelt. Mit einem Menschen zu sprechen, ist eben etwas ganz anderes als Fernsehen zu schauen", betont Polis.