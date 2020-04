Hamburg. In Bussen und Bahnen, in Geschäften und auf Wochenmärkten sind wegen der Corona-Pandemie von Montag an in Hamburg Schutzmasken Pflicht. Was Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) am Dienstag angekündigt hatte, ist nun in eine Verordnung gegossen, wie die Gesundheitsbehörde am Freitag mitteilte. Die Tragepflicht für Alltags- oder Stoffmasken gilt - soweit gesundheitlich möglich - für alle Menschen ab sieben Jahren und auch in öffentlich zugänglichen Flächen von Einkaufscentern sowie für Taxifahrer, Chauffeure und deren Fahrgäste.

Ein Bußgeld sei zunächst nicht vorgesehen. "Das wollen wir uns erst ansehen, ob das überhaupt erforderlich ist", sagte Justizsenator Till Steffen (Grüne). Anders sieht es jedoch für Ladenbetreiber aus, die Menschen ohne Maske ins Geschäft lassen. Ihnen drohen nach Angaben der Gesundheitsbehörde Bußgelder in Höhe von 500 bis 1000 Euro.

Auch das Pflege- und Betreuungspersonal in der stationären und ambulanten Altenpflege ist in der Pflegeeinrichtung oder während des Einsatzes in den Wohnungen pflegebedürftiger Menschen zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes verpflichtet. "Wir können dies nun umsetzen, weil die umfangreichen Bestellungen der Gesundheitsbehörde nun eine hinreichende Versorgung erlaubt", erklärte Gesundheitssenatorin Cornelia Prüfer-Storcks (SPD). Die Behörde beliefere die Einrichtungen nun verstärkt mit Schutzmaterial.

Nach wochenlangem Minimalbetrieb fährt Hamburgs Justiz im Mai die Arbeit schrittweise wieder hoch. Um vor Infektionen zu schützen, seien die Gerichtssäle mit dem arbeitsmedizinischen Dienst überprüft worden. Vorgesehene Maßnahmen sind Plexiglas-Trennwände, veränderte Sitzplätze, dauerhaft auf Kipp gestellte Fenster, Markierungen für den Mindestabstand und Desinfektionsmittel.

Seit Erweiterung der Kita-Notbetreuung auf Kinder von Alleinerziehenden werden nun etwa zehn Prozent aller Kita-Kinder in einer Einrichtung versorgt. Zuletzt lag der Anteil der Kinder, die das Angebot genutzt haben, nach Angaben der Sozialbehörde bei drei bis fünf Prozent. Seit Mittwoch gehören auch Alleinerziehende zu den Bedarfsgruppen. Hamburgweit werden etwa 90 000 Kinder in den Krippen, Kindergärten und in der Kindertagespflege betreut.

Die Zahl der positiv auf das neue Sars-CoV-2-Virus getesteten Hamburgerinnen und Hamburger stieg seit Donnerstag um 47 auf 4558. Bei 116 in Hamburg Gestorbenen stellte das Institut für Rechtsmedizin bisher Covid-19 als Todesursache fest, wie die Gesundheitsbehörde mitteilte. Das waren 11 Tote mehr als am Vortag. Insgesamt befinden sich nach Behördenangaben derzeit 205 Hamburger wegen Covid-19 in stationärer Behandlung. Das seien sieben Patienten weniger als am Donnerstag. Die Zahl der Patienten auf einer Intensivstation blieb unverändert bei 62.