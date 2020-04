Feuerwehreinsatz wegen unbekannter Flüssigkeit

Hamburg. Eine Flüssigkeit an einem Süßigkeitenautomaten hat am Freitagabend im Hamburger S-Bahnhof Landwehr einen Einsatz der Feuerwehr ausgelöst. Ob es sich wie zunächst vermutet tatsächlich um hochaggressive, sogenannte Flusssäure gehandelt habe, habe nicht sicher festgestellt werden können, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Die Flüssigkeit müsse sich bereits mehrere Tage an dem Automaten befunden haben und habe sich in Verbindung mit dem Metall bräunlich verfärbt. Der Süßigkeitenautomat auf dem Bahnsteig sei nun für Besucher nicht mehr zugänglich. Bei dem etwa 30 Minuten dauernden Einsatz waren den Angaben zufolge zehn Feuerwehrleute im Einsatz.