210 000 Euro für Hamburger Sport aus Nothilfefonds

Hamburg hat aus dem Nothilfefonds bereits 20 Förderzusagen im Umfang von 210 000 Euro für den Sport gegeben. Darüber informierte am Freitag die SPD-Bürgerschaftsfraktion. Der Fonds umfasst fünf Millionen Euro. "Die Höhe der bereitgestellten Notförderung ist ein ganz klares Signal, dass Hamburg sich nicht nur an Sonnentagen, sondern auch in der Krise als Sportstadt versteht", sagte Juliane Timmermann, Sportexpertin der SPD-Bürgerschaftsfraktion.

Über die Soforthilfe, den Förderkredit der IFB und den Nothilfefonds Sport seien bereits 12,65 Millionen Euro auf den Weg gebracht worden, betonte Timmermann. "Die unkomplizierte Hilfe von Seiten der Stadt sichert stabile Strukturen für die Zukunft." Die SPD-Politikerin forderte alle in Vereinen organisierten Sportler auf: "Halten wir unseren Vereinen die Treue und unterstützen wir, wo wir können. Dann wird es uns gelingen, dass der Sport auch nach der Krise ein starker Anker in Hamburg bleibt."