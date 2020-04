Fast jeder zweite Corona-Tote in Pflegeheimen

Kiel. Fast die Hälfte der Corona-Toten in Schleswig-Holstein wurden nach einer Umfrage der Deutschen Presse-Agentur aus Alten- und Pflegeheimen gemeldet. Mindestens 31 Heimbewohner starben im Zusammenhang mit dem Coronavirus, wie die dpa-Umfrage mit Stichtag 21. April in den elf Kreisen und vier kreisfreien Städten ergab. Weitere 6 Todesfälle wurden am Freitag bekannt: So stieg die Zahl der Toten in einem Heim in der Gemeinde Rümpel von zuletzt 7 auf inzwischen 11. Und in einem Altenheim in Lauenburg starben 2 Bewohner.

Am Stichtag 21. April verzeichnete die offizielle Statistik 79 Corona-Tote in ganz Schleswig-Holstein. Die zehn Kreise und drei kreisfreien Städte, die sich an der Umfrage beteiligten, meldeten insgesamt 67 Corona-Tote. Damit machen die 31 Corona-Toten in Heimen der befragten Kreise und kreisfreien Städte einen Anteil von 46 Prozent aus.