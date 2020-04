Fridays for Future mit "stillem Protest" vor Rathäusern

Hamburg. Mit "stillen Protestaktionen" haben Aktivisten von Fridays for Future vor Rathäusern im Norden für einen besseren Klimaschutz demonstriert. Zum fünften globalen Klimastreik legte eine Gruppe von Umweltaktivisten am Freitag mehrere Hundert Schilder und Plakate in einem abgesperrten Bereich auf dem Hamburger Rathausmarkt ab. Auf einem zentralen Banner war der Schriftzug "Klimastreik" zu lesen. Ähnliche Aktionen gab es auch vor dem Kieler Rathaus und dem Landtag.

Wegen des in der Corona-Krise geltenden Versammlungsverbotes konnten sich die Schüler und Studenten nicht zu ihrer Freitagsdemonstration und Kundgebungen treffen. "Wir streiken unter besonderen Umständen. Corona fordert von uns einen harten Sprint zur Eindämmung der Pandemie, derweil bleibt die Klimakrise für alle der Marathon", sagte Arnaud Boehmann, Sprecher von Fridays for Future Hamburg. Trotz der aktuellen Lage müsse die Klimakrise beim Start der Koalitionsverhandlungen in Hamburg im Blick behalten werden. Die Konjunkturpakete der neuen Regierung müssten jetzt die Weichen für wirksamen Klimaschutz stellen.

In einem bundesweiten Livestream mit Musik, Reden sowie Schalten an verschiedene Orte wurden die alternativen Protestformen via Youtube ins Internet übertragen. Mit einem Foto und ihrem Standort konnten sich Streikende auf einer Website eintragen. "Ich freue mich, dass die vielen Aktiven von Fridays for Future auch in den Zeiten der Einschränkungen durch die Coronakrise mit phantasievollen Aktionen ihre Arbeit fortsetzen", sagte Bernd Voß, energie- und klimapolitischer Sprecher der Grünen-Landtagsfraktion in Schleswig-Holstein.