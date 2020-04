CDU-Politiker fordern kontrollierte Öffnung der Spielplätze

Hamburg. Der Ruf nach Öffnung der Kinderspielplätze wird lauter. Die CDU-Fraktion in der Hamburger Bürgerschaft fordert "eine kontrollierte und maßvolle Nutzung" der Spielplätze. "Der Stress in den Familien steigt aufgrund von Kita- und Schulschließung, Homeschooling, Homeoffice, finanzieller Sorgen und der fortwährenden Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen stark an", heißt es in einer Mitteilung am Freitag. Für Familien müssten dringend Entlastungsmöglichkeiten geschaffen werden. Die Kinder könnten auf freiwilliger Basis von Fachkräften aus Kitas oder privaten Initiativen, die nicht zur Risikogruppe gehören, betreut werden.

Die CDU-Politiker raten, an Kinder und Betreuer Bänder zu vergeben, um die Zahl der Anwesenden pro Spielplatz zu beschränken. Eine Tragepflicht von Mund-Nasen-Schutzmasken, auch für Kinder über drei Jahre, wäre denkbar, heißt es. Zudem sollten Schilder auf die Abstands- und Verhaltensregeln hinweisen.