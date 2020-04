Theater Kiel beendet Spielzeit wegen Corona-Krise vorzeitig

Kiel. Das Theater Kiel hat seine Spielzeit wegen der Corona-Krise vorzeitig beendet. Bis zum 30. Juni seien alle Veranstaltungen abgesagt, teilte das Theater am Freitag in Kiel mit. Wenn die Landesregierung am kommenden Donnerstag seinen Stufenplan mit möglicherweise weiteren Lockerungen vorlege, werde die Bühne prüfen, ob eventuell doch künstlerische Live-Erlebnisse bis zu den Theaterferien ermöglicht werden können. Außerdem werde dann der Spielplan für die kommende Saison 2020/21 angepasst.

Da das Theater Kiel in der Zeit von Mitte März bis zum Ende der Spielzeit Ticketeinnahmen in Millionenhöhe verliere, unternehme die Bühne alles, um die Corona-Krise auch wirtschaftlich zu bewältigen. "Denn das Theater Kiel ist nicht nur der kulturelle Grundversorger für alle Menschen der Landeshauptstadt und der Umgebung, sondern darüber hinaus auch ein wichtiger Arbeitgeber, besonders für viele Künstlerinnen und Künstler aus der freien Szene", erklärte das Theater.