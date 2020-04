44-jährige Motorradfahrerin lebensgefährlich verletzt

Oldenburg in Holstein. Eine 44 Jahre alte Motorradfahrerin hat bei einer Kollision mit einem Auto im Kreis Ostholstein lebensgefährliche Verletzungen erlitten. Ersten Erkenntnissen zufolge achtete ein 62 Jahre alter Autofahrer nicht auf das Motorrad im Gegenverkehr, als er nach links in eine Autobahnauffahrt einbiegen wollte, wie ein Sprecher der Polizei am Freitag sagte. Die Frau prallte mit ihrem Mottorad seitlich gegen das Auto. Sie wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen per Hubschrauber in eine Klinik gebracht. Der 62-jährige Fahrer des Autos blieb unverletzt.